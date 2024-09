Unfall mit Straßenbahn in Dortmund – Kind schwer verletzt

An einer Kreuzung ist am Mittwochmittag ein 9-jähriger Junge unter die Straßenbahn geraten, so die Feuerwehr. Die U-Stadtbahn fuhr an dem Fußgängerüberweg oberirdisch in Richtung Innenstadt und erfasste dann das Kind. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten das schwer verletzte Kind und transportierten es anschließend in eine Unfallklinik.

Unfallhergang noch unklar – die Polizei ermittelt

Auch ein spezieller Kindernotarztwagen war vor Ort im Einsatz. Der psychosoziale Notdienst musste sich um Augenzeugen und um das Bahnpersonal kümmern.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache aufgenommen. Unter anderem war eine Drohne im Einsatz, um die Unfallstelle zu vermessen und so den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Stadtbahnverkehr. Im Bereich der Münsterstraße und Immermannstraße gab es längere Staus. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort.

Unsere Quellen