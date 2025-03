Konfliktzone Straße – an kaum einem besseren Beispiel in NRW kann dazu so viel erzählen wie an der Rüttenscheider Straße. Eine der belebtesten Straßen in Essen mit vielen Geschäften, Kneipen und Arztpraxen, aber eben auch Wohnviertel.

Viele Interessierte im "Hudson's"

Dass das Thema viele bewegt, zeigte sich schon an der vollen Kneipe "Hudson's" im Giradet-Haus an der Rüttenscheider Straße, in die wir zum Lokalzeit Stadtgespräch eingeladen hatten. An die 100 Menschen waren da: Anwohner, Geschäftsleute, Auto- wie Radfahrer und Fußgänger.

Auf dem Podium begrüßte WDR 5-Moderatorin Judith Schulte-Loh den Stadt- und Verkehrsplaner Christian Bexen, der die Stadt Essen bei ihrer Verkehrsplanung auch auf der "Rü" berät. Für die Stadt Essen saß Sprecherin Silke Lenz auf der Bühne.

Emotionale Diskussion beim Essener Stadtgespräch

Anwohner berichteten von zahlreichen täglichen Konflikten zwischen Fußgängern, Rad- und Autofahrern. Eine Zuschauerin, die häufig auf der Straße mit dem Rad unterwegs ist, berichtete über die aus ihrer Sicht rücksichtlosen Autofahrer: " Die ignorieren die Fahradstraßenregelung. Ich werde dort genau so eng überholt, geschnitten und angehupt wie anderswo. So, als sollten wir von der Straße weggefegt werden.“

Autofahrer wiederum fühlten sich zu unrecht angegriffen, verwiesen auf mangelnde Ausweichrouten und hinterfragten das Hin und Her bei der Planung durch die Stadt Essen.

Hintergrund: Fahrradstraße nach Klage der Umwelthilfe

Fahrradfahrer haben auf der Rü Vorfahrt

Seit 2020 ist die "Rü" offiziell eine Fahrradstraße. Fahrräder haben Vorrang vor Autos, Höchstgeschwindigkeit ist 30. Eine Regelung, die die Stadt Essen vor allem eingeführt hatte, weil sie nach erfolgreichen Klagen der Umwelthilfe für eine bessere Luftqualität sorgen musste.

Die Maßnahmen wollte die Stadt noch verschärfen und die Straße mit Einbahnstraßenregelungen für Autos weiter beruhigen. Doch Einzelhändler und ansässige Firmen klagten erfolgreich dagegen. Die Stadt musste die neuen Maßnahmen zum Großteil wieder zurücknehmen.