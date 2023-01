Stadt Bochum will Störche in den Ruhrauen ansiedeln

Bislang machen die Vögel in den Ruhrauen offenbar nur im Winter zum Fressen Halt. Nach der Rast fliegen sie dann weiter. Zum Brüten im Sommer würden die Ruhrauen noch nicht genutzt, schreibt die Stadt. Das soll sich durch die künstlichen Storchennester in Zukunft ändern.



Störche suchen in den Ruhrauen nach Nahrung

Und es ist wohl auch gar nicht so abwegig, dass die Tiere sich in der Umgebung niederlassen, denn immer wieder seien in der Vergangenheit Jungvögel in den Ruhrauen bei der Nahrungssuche gesichtet worden – zuletzt im Sommer vergangenen Jahres. Damals hatte ein Bochumer Naturschutzwächter 18 Störche gemeldet. Die unverpaarten Jungtiere suchen Reviere und geeignete Brutstandorte.