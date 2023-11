Spritzenautomaten in Oberhausen werden zum letzten Mal befüllt

Oberhausen war eine der ersten Städte in Deutschland, die dieses Angebot für Drogensüchtige gemacht haben. 34 Jahre lang hat die Aidshilfe ehrenamtlich und ohne finanzielle Zuschüsse die Spritzenautomaten befüllt. An zwei Orten in der Stadt stehen sie, ähneln optisch einem Zigarettenautomaten. Doch nun, am Donnerstag, einen Tag vor dem Welt- Aids -Tag, werden sie zum letzten Mal befüllt.

"Fehlende zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen führen dazu, dass wir die Spritzentauschautomaten in Oberhausen nicht weiter betreuen können" , teilt die Aids hilfe Oberhausen mit. "Um drogengebrauchenden Menschen eine kontinuierliche Versorgung mit sterilem Spritzbesteck anbieten zu können, ist es Voraussetzung, dass die Automaten einwandfrei funktionieren. Bedauerlicherweise wurden beide Automaten in den vergangenen Jahren und Monaten immer wieder beschädigt oder es kam aufgrund technischer Probleme zu längeren Ausfällen."

Wichtig im Kampf gegen HIV und Hepatitis

Ein Spritzenautomat der Aids-Hilfe in Köln

Das alles könne man nun nicht weiter stemmen, bedauert der Verein. In der Tat zählt das Angebot zu einem wichtigen Bestandteil im Kampf gegen die Verbreitung von HIV oder Hepatitis: Betroffene können sich anonym und zu jeder Uhrzeit an den Automaten Spritzen- und Pflegeutensilien sowie Kondome ziehen und alte Spritzen dort in einem speziellen, gesicherten Auffangschacht entsorgen.

Durch den unkomplizierten Zugang zu sterilem Spritzbesteck haben Menschen, die Drogen intravenös konsumieren, die Möglichkeit, sich vor solchen Infektionen zu schützen. Ein Produkt kostet 50 Cent. Jährlich werden nach Angaben des Vereins etwa 800 Spritzenutensilien und 150 Kondome über die Automaten bezogen.