Millionen Menschen waren stundenlang von der Außenwelt abgeschnitten: In Spanien und Portugal gab es am Montag (28.04.) weder Strom noch Internet, Züge blieben stehen, Ampeln funktionierten nicht mehr, Menschen blieben in Fahrstühlen stecken. In großen Teilen Spaniens und Portugals fiel über viele Stunden hinweg die Stromversorgung aus – in einigen Regionen bis in den Abend und darüber hinaus. Die Ursache ist noch unklar. Mittlerweile ist die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt.

Kann so etwas auch bei uns passieren?