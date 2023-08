Ruhrtriennale 2023 - Dynamisch und interaktiv

Beim Betreten der Liebfrauenkirche kündigt sich die Installation bereits hörbar an. Eine Frauenstimme hier, ein leichter Gesang da. In verschiedenen Sprachen, auf verschiedenen Ebenen prasseln sanfte Stimmen auf den Besucher ein, die persönliche Erfahrungen ausdrücken.

Die Kunstinstallation "My Body is an Island" hat auch akustische Elemente

Ein wesentlicher Aspekt von "My Body is an Island". Noch wird an den Feinheiten garbeitet, sagt Kuratorin von "Urbane Künste" Britta Peters. "Wir wollen alle Menschen ansprechen. Wir sind froh, dass hier direkt eine Bushaltestelle vor der Tür ist. So können wir die Menschen reinholen."

Emotionen Teilen erwünscht

Im Zentrum der weitläufigen Installation steht ein riesengroßer Fischkopf. Er ist aus Stahl geschweißt und mit gemütlichen Sitzkissen eingerichtet. Die Besucher sollen die Schuhe ausziehen und eintauchen. Über verschiedene Lautsprecher lauschen sie so den wahren und fiktiven Geschichten anderer Menschen.

Besucher können sich an den Tisch setzen und selbst Geschichten schreiben

Inspiriert von diesen Eindrücken können sie sich an kleine Tische setzen und dann selbst Geschichten schreiben, Collagen erstellen und somit Teil der Kunstinstallation werden. So stellt es sich die Künstlerin Eva Kot'átková vor, die konzentriert letzte Korrekturen an ihrem Werk vornimmt. Wir dürfen am Mittwoch noch Mäuschen spielen und einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Live Performances

An den verschiedenen Stationen liegen Kostüme, die die Performer gleich zur Generalprobe anziehen werden. Jeden Donnerstag- und Samstagnachmittag werden sie auftreten. Fiktive und reale Geschichten, die von physischer oder psychischer Unterdrückung erzählen, zur Aufführung bringen. Sie sind angelehnt an viele Interviews, die die Künstlerin geführt und in verschiedene Sprachen übersetzt hat.

Sechs Wochen Kunst-Programm im Ruhrgebiet

Bis Ende September warten die Ruhrgebietsstätte bei der 21. Ruhrtriennale mit verschiedenen musikalischen und schauspielerischen Aufführungen auf. Karten für "Ein Sommernachtstraum" von William Shakespeare in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord sind bereits restlos ausverkauft.

Das gilt nicht für alle Veranstaltungen. In Bochum wird die Jahrhunderthalle für die Tanzaufführung der dänischen Choreographin Mette Ingvartsen in einen "Skaterpark" verwandelt.