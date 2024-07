"Ilja Kaenzig steht wie kaum ein anderer für den erfolgreichen Weg des VfL in den vergangenen Jahren - sportlich wie strukturell. Unter seiner Führung hat sich der Verein kontinuierlich auf allen Ebenen weiterentwickelt und in der Bundesliga etabliert. Dass wir ins vierte Jahr Erstklassigkeit in Folge gehen, ist auch maßgeblich sein Verdienst" , wurde der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis zitiert.

Geschäftsführer Kaenzig fühlt sich als "halber Bochumer"