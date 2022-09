Ruhrbahn will Schienenschutz für Radfahrer testen

Parkende Autos am Straßenrand, Schienen in der Mitte und noch dazu im schlimmsten Fall Regenwetter: Solche Situationen können für Radfahrer schnell zum Unfallrisiko werden - vor allem im dicht besiedelten Ruhrgebiet, wo es viele Strecken für Straßenbahnen gibt. Die Ruhrbahn reagiert jetzt und will möglichst bis zum Jahresende eine Firma finden, die Gummilippen in die Schienen einsetzt. So soll die Bahn mit ihrem Gewicht zwar weiter durchfahren können, Fahrradreifen hingegen rollen drüber ohne einzusinken. " In Abstimmung mit dem Amt für Straßen und Verkehr wurde dafür die Cäcilienstraße in Essen-Rüttenscheid ausgesucht ", erklärt eine Sprecherin der Ruhrbahn.

Keine offiziellen Unfälle mehr nach Radfahrverbot

Ein anderer Unfallschwerpunkt ist die Kreuzung Am Weidkamp im Stadtteil Borbeck. Hier gilt seit knapp über einem Monat in eine Richtung 'Radfahren verboten'. Die neue Regel scheint zu helfen, berichtet eine Sprecherin der Polizei Essen: "Seit dem 1. August verzeichnen wir an dieser Stelle keine Unfälle mehr, die mit Radfahrern und den Schienen zusammenhängen ". Auch bei der Feuerwehr Essen sei kein Notruf dieser Art mehr eingegangen, heißt es dort.

Radfahrverbot in Essen-Borbeck

Allerdings ist fraglich, wie hoch die Dunkelziffer von vermeintlich leichten Unfällen ist, die nicht gemeldet werden. Anwohner hätten nämlich weiterhin welche beobachtet, erzählt uns die Polizei.

ADFC-Mitglied: " Nach wie vor ein Unding "