Mitte Januar fing es an, mit einem Schuss auf ein Tattoostudio in Dortmund. Dann: Mehrere Schüsse auf ein Wohnhaus in Holzwickede, ein paar Tage später taucht ein Bewohner dieses Hauses im Krankenhaus in Unna auf. Mit einer Schussverletzung.

Danach: Explosionen in Bochum und Oberhausen. Alle diese Taten hängen zusammen. Das wird klar am Ende eines Tages, an dem Polizei, Staatsanwaltschaften und Landeskriminalamt viel miteinander konferiert haben. Die Ermittlungen zeigen, es besteht ein Zusammenhang mit Konflikten im Rockermilieu.