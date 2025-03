Mann mit Baseball-Schläger vor Dortmunder Schule

Es ist kurz vor 8 Uhr, als Katrin Staudinger ihren 10-jährigen Sohn im Wendehammer vor der Schule absetzt. Dann unterhält sie sich noch mit anderen Eltern auf dem Parkplatz. Plötzlich wird es laut. Ein Mann kommt schimpfend aus der Obdachlosenunterkunft, wirkt aufgebracht, erzählt sie. „ Und dann packte er einen Baseballschläger aus, was wir Eltern, die in einiger Entfernung standen, als sehr bedrohlich empfunden haben .“ Sie informieren die Polizei und Lehrer. Der Mann geht.

Urin, Kot und Schnapsflaschen auf dem Schulhof

Seit ein paar Monaten lägen immer wieder zum Teil noch halbvolle Schnapsflaschen vor und auf dem Gelände der Rudolf-Steiner-Schule, sagen Eltern. Obdachlose lägen im Schuleingang, urinierten auf dem Schulhof oder kämen in die Gebäude, berichtet Andrea Küpper vom Vorstand der Schule.

Auf dem Gelände sind unter anderem zwei Kitas, eine Förderschule, eine Berufsschule, Seniorenwohnungen, ein Pflegeheim und Schulgebäude für die Klassen 1 bis 13. Insgesamt sind hier täglich etwa 2.000 Menschen. Die Schüler müssen häufiger die Gebäude wechseln, etwa zur Turnhalle oder zum Essen.

Mitarbeitende und Eltern sorgen sich um die Sicherheit

Die Schule hat jetzt die Aufsicht rund um das Gelände erhöht und sich an die Stadt gewandt. Sie sorgt sich um die Sicherheit. Vor vier Jahren ist die Notunterkunft für Obdachlose hier eingerichtet worden, sagt Michale Gonas, Leiter des Sozialamtes der Stadt Dortmund. Immer dann, wenn in den Notunterkünften in der Innenstadt kein Platz mehr sei, würden Obdachlosen in die Mergelteichstraße verwiesen. Bis zu 40 Männer und Frauen schliefen hier, sagt er. Er hat Verständnis für die Sorgen und den Unmut der Lehrer und Eltern und hat deshalb reagiert.

Stadt erteilt Obdachlosen Hausverbot in Notschlafstelle

Zwei Obdachlosen, die sich wohl in der Unterkunft schon mehrfach nicht an Regeln gehalten und Ärger gemacht hätten, sei jetzt ein Hausverbot in der Notschlafstelle erteilt worden, sagt Michael Gonas, Leiter des Sozialamtes. Die beiden hätten jetzt in einer anderen Unterkunft ein Schlafangebot.

„Wir gehen davon aus, dass das die Störer sind, die dazu geführt haben, dass diese großen Probleme dort aufgetreten sind, deswegen gehe ich auch davon aus, dass sich das Problem dort auflöst. Das ist die feste Überzeugung.“ Michael Gonas, Sozialamt Dortmund

Andrea Küpper aus dem Schulvorstand der Rudolf-Steiner-Schule ist davon nicht ganz überzeugt. Sie will die Situation weiter beobachten und sich gegebenenfalls wieder an die Stadt wenden.

