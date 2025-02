Wie in einem Krimi wurde in einer Wohnstraße in Holzwickede, im Kreis Unna, mehrfach auf ein Einfamilienhaus geschossen. Mit scharfer Munition, nach WDR-Informationen mindestens 65 mal.

Mordkommission ermittelt

Vor Ort ist zu sehen, dass die Kugeln auch durch die Tür ins Innere des Hauses getroffen haben. Einschusslöcher sind in der Wand im Flur, markiert von der Spurensicherung. In dem Haus wohnen vier Menschen, die auch in der Nacht zuhause waren.

Zerstörtes Fenster nach Schüssen in Holzwickede

Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. Eine Mordkommission ermittelt nun die Hintergründe.

Die zuständige Staatsanwältin bewertet die Tat derzeit als Bedrohung sowie als Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung.

Ähnlicher Fall in Unna

Die Polizei Dortmund sucht weitere Zeugen. Vor knapp drei Wochen hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Unbekannte hatten Mitte Januar auf ein Haus in Unna geschossen.