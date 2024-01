"Ich schäme mich für das, was ich getan habe" , sagte die 30-jährige Angeklagte zum Prozessauftakt. Sie sei sonst nicht so ein Mensch. In einer Gewaltorgie hatte sie auf die Rentnerin eingeschlagen, getreten, gestochen, bis die 86-Jährige tot war. Auslöser für die Tat soll ein Streit nach einem früheren Diebstahl gewesen sein.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte sich am Tattag Zugang zur Wohnung der Seniorin verschafft hatte, wo sie nach dem Diebstahl schon länger nicht mehr putzen durfte. Dort habe die 30-Jährige ihre ehemalige Kundin erneut bestehlen wollen.

Haushaltshilfe droht lebenslange Haft

Als die beiden Frauen überraschend aufeinandertrafen, habe die Seniorin sie mit dem Verdacht konfrontiert, dass sie ihren Schmuck geklaut habe. Es gebe deswegen bereits eine Anzeige. Nach einem Gerangel habe sie dann komplett die Kontrolle verloren. "Ich habe mich in die Ecke gedrängt gefühlt und hatte mich nicht mehr unter Kontrolle" , so die Haushaltshilfe gegenüber den Richtern am Essener Schwurgericht.

Erst drei Wochen nach der Tat wurde die Angeklagte festgenommen. Ihr droht lebenslange Haft. Das Opfer starb an den Folgen der schweren Verletzungen. Ärzte hatten später zahlreiche Knochenbrüche und acht Einstiche in den Hals festgestellt.

