Trainer rastet aus: Prügelei bei E-Jugendspiel in Dortmund

Es müssen schockierende Szenen gewesen sein, vor allem für die 8- bis 10-jährigen Kinder, die sich am Samstag auf einem Fußballplatz in Dortmund ereignet haben. Ein Trainer, der ausrastet, Kinder zur Seite schubst und dann drei Betreuer des gegnerischen Teams so verletzt, dass sie behandelt werden müssen.

Trainer explodiert

Auslöser war offenbar eine strittige Szene im Spiel, bei der es um die Frage ging, ob es für eine der Mannschaften einen Freistoß geben soll. In der E-Jugend gibt es keine Schiedsrichter, die Kinder sollen sich untereinander einigen. Bei dem Spiel zwischen dem BSV Schüren und dem VfR Sölde einigte man sich schließlich einfach darauf, weiter zu spielen.

Das passte dem BSV -Trainer offenbar nicht. Laut Polizeibreicht stürmte er auf den Platz, schubste ein paar Kinder zur Seite. Sein Co-Trainer und das Trainerteam der Gastmannschaft wollten schlichten. Da soll der 36-Jährige einen von ihnen in den Schwitzkasten genommen und vor den Augen der Kinder auf die Trainer eingeschlagen haben – auch noch, als einer der drei Männer am Boden lag.

Opfer erleiden Schürfwunden

Ein Trainer des VfR Sölde erlitt mehrere Schürfwunden, außerdem einen Cut am Kopf, der genäht werden musste und wurde er wegen eines Blutergusses im Ohr im Krankenhaus behandelt. Auch einer der Co-Trainer und der Vater eines Kindes wurden verletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung gegen den Trainer, der BSV Schüren hat ihn bereits fristlos entlassen und wird am Dienstag auf einer Vereinssitzung über die Prügelattacke beraten. Man verurteile jede Form von Gewalt, sagte der Jugendleiter Sven Rauhut dem WDR . Der FLVW prüft noch, ob der Trainer eine Trainerlizenz hat, die ihm entzogen werden kann. Auf jeden Fall werde das Kreissportgericht ein Verfahren gegen ihn eröffnen. Das könnte ihn maximal zu einer 8-jährigen Sperre verurteilen.

Erstes Training nach Vorfall am Dienstag

Die Kinder der Gastmannschaft trainiert am Dienstag das erste Mal nach dem Vorfall. Dann will der Jugendwart des Vereins noch mal mit ihnen über den Vorfall reden und schauen, wie gut sie das Geschehene verarbeitet haben. Mit der Vereinsführung des BSV sei man in einem sehr guten Austausch.