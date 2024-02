Frau und Kind angefahren? Mordprozess gegen 26-Jährigen in Duisburg

Der damals 25-jährige soll an einem Sonntagnachmittag Anfang Oktober 2023 zunächst seine Frau und ihr gemeinsames Kleinkind mit einem Auto angefahren haben. Dann soll er ausgestiegen sein und das Opfer mit Tritten und Schlägen so stark verletzt haben, dass die Frau am folgenden Montagmorgen im Krankenhaus starb.

Angefahren und geschlagen - Frau stirbt an Kopfverletzungen