Bärbel Ebert kann die Kritik an ihrem Tiny-House Projekt in Duisburg nicht nachvollziehen. " Natürlich ist das keine Dauerlösung, aber es hilft Menschen wie Lars, der den Sprung zurück in die Gesellschaft noch nicht schafft ." Sie verweist auf andere Projekte in Deutschland. So hat der Verein "Little Homes" laut eigenen Angaben über 300 Mini-Häuser an Obdachlose verschenkt und so geholfen, kostengünstig und schnell Menschen am Rande der Gesellschaft ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen.

Unsere Quellen:

Reporterin

Stadt Duisburg

Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 06.11.2024 auch im Radio auf WDR2 in der Lokalzeit für das Ruhrgebiet und das Rheinland.