" Schmuckkästchen ". So haben Schwimmer und Politiker das Schwimmbad am Thurmfeld in Essen genannt. 2016 war das. Damals wurde das Bad als Ersatz für das marode Hauptbad eröffnet. Schnell wurde das " Schmuckkästchen ", allerdings zum " Problembad ".

Denn schon im Jahr nach der Eröffnung gab es erste Probleme mit der Filteranlage. Diese Ultrafilteranlage soll eigentlich besser arbeiten als andere Modelle und auch Energie sparen. Richtig funktioniert hat sie allerdings nie. Mehrmals musste sie im Laufe der Jahre repariert werden, dazu kommen weitere Ausbesserungsarbeiten im Schwimmbad.

Fliesen im Thurmfeld-Bad müssen ausgetauscht werden

Zuletzt ist aufgefallen, dass sich im Bad stellenweise die Bodenfliesen lösen. Ein Gutachten hat dann im Herbst gezeigt: Alle Fliesen sind betroffen, alle müssen neu verlegt werden. Dafür müssen auch die beweglichen Hubböden am Beckengrund aufwändig aus- und dann wieder eingebaut werden. Kosten: 1,1 Millionen Euro.

Die Arbeiten sollen Anfang 2026 starten. Die Stadt Essen rechnet damit, dass das Bad am Thurmfeld dann mindestens fünf Monate komplett geschlossen werden muss. Während der Schließung soll auch die Filteranlage, die schon so viel Ärger gemacht hat, ausgetauscht werden. In Zukunft soll eine klassische Sandfilteranlage das Wasser sauber halten. Das kostet zusätzlich rund 360.000 Euro.

Vereine und Schulen müssen ausweichen