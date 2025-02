Gewaltige Wassermassen fließen mit Hochdruck durch die Filteranlagen des Hallenbads in Oberhausen-Sterkrade. Rund zweieinhalb Jahre war das Bad wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Am Montag hat die Feuerwehr begonnen, die frisch sanierten Becken wieder aufzufüllen. Insgesamt 900.000 Kubikliter Wasser benötigen die Betreiber des Hallenbads in Sterkrade - eine ganze Menge also.

Keine Gefahr durch braunes Leitungswasser

1.500 Liter Wasser pro Minute werden derzeit in die Becken gepumpt.

Diese riesigen Wassermassen zieht die Feuerwehr aus dem Wassernetz. Und durch den hohen Wasserdruck können sich dabei Ablagerungen lösen, die das Leitungswasser im Stadtteil Sterkrade braun färben können. Der Pressesprecher der Servicebetriebe Oberhausen, Alexander Höfer, sagt, dass das aber kein Problem ist. Er empfielt: "Das Wasser einfach ein, zwei Minütchen laufen lassen und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt ."

Am 8. März, dem 50. Geburtstag des Schwimmbads, sollen erstmals wieder Schulklassen und Vereine in das Wasser eintauchen können. Wenig später soll dann auch die breite Öffentlichkeit wieder im Hallenbad in Oberhausen-Sterkrade schwimmen können.