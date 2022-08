Handy am Steuer: Polizeikontrolle rettet Rentner vor Trickbetrug

Das 81-jährige Opfer hatte einen Anruf von Betrügern erhalten, die sich als Polizisten ausgaben. Die Trickbetrüger gaben am Telefon an, dass die Tochter des Rentners einen Fußgänger überfahren hätte und nun in Untersuchungshaft säße. Nur eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro könnte sie vor dem Gefängnis bewahren.

Während der Rentner weiter mit den Betrügern telefonierte, holte er das Geld von der Bank ab und fuhr zum Übergabeort in Duisburg. Dort winkte ihn die echte Polizei aus dem Verkehr, weil er am Steuer telefonierte - gerade noch rechtzeitig, denn so wurde er vor den Trickbetrügern gerettet.