Polizeihund beißt Seniorin in Hattingen

Bereits am Samstagabend (30.09.23) hat auf einem Parkplatz in Hattingen ein polizeilicher Diensthund eine 73-Jährige Frau auf einem Parkplatz an der Munscheidstraße in Hattingen angegriffen. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und am Arm. Sie musste in ein Krankenahus und wird dort zurzeit noch behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht.

Polizei Duisburg ermittelt gegen Polizisten

Der Hundehalter, ein Polizist aus Düsseldorf, soll sofort eingegriffen und seinen Hund von der Frau weggezogen haben. Er befand sich in seiner Freizeit am Tatort und hatte den Hund an einer Flex-Leine. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten der Polizist, seine Begleiterin und eine weitere Zeugin Erste Hilfe.

Der Polizeibeamte ist Diensthundführer beim Polizeipräsidium Düsseldorf. Aus Neutralitätsgründen ermittelt die Duisburger Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zunächst sollen die Tatzeugen zur weiteren Aufklärung vernommen werden.