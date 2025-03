Hinter vorgehaltener Hand hieß es zudem immer wieder, die Grünen hätten ein inhaltliches Problem mit dem Leiter der Zentrale. Auch das Verhältnis zur CDU-Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert sei nicht das Beste.

Geringste Eigenständigkeit in NRW

Nachdem es auch bundesweit zu Kritik an dem Verfahren kam, wurde eine fünköpfige Kommission beauftragt, zu ergründen, welche Reform wirklich sinnvoll sei. Ihr Abschlussbericht wurde jetzt übergeben und er kommt zu einer signifikant anderen Einschätzung als die Landesregierung.