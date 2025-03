Normalerweise wartet man auf den Bus oder die Bahn, um zu seinem Ziel zu kommen. Eine Verspätung ist dabei oft ärgerlich. So ähnlich geht es gerade auch den US-Astronauten Suni Williams und Barry Wilmore. Allerdings verspätet sich ihr Transport keine zehn Minuten, sondern fast zehn Monate.

Anfang Juni letzten Jahres ging es für die US -Astronauten los. Acht Tage sollten sie auf der International Space Station, kurz ISS, bleiben, die sich in einer Umlaufbauhn 400 Kilometer über der Erde befindet.

Die Heimkehr rückt näher

Der Start der SpaceX Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center

Jetzt ist eine Rakete des US -Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zu einer Rückholmission für die zwei auf der ISS festsitzenden Astronauten gestartet. Die Falcon-9-Rakete hob am Samstag um 00.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom US -Weltraumbahnhof Kennedy Space Center in Florida ab.

Im Rahmen der Mission Crew 10, an der auch die US -Raumfahrtbehörde Nasa beteiligt ist, sollen auch die beiden US -Astronautinnen Nicole Ayers und Anne McClain, der russische Kosmonauten Kirill Peskow und der Japaner Takuya Onishi zur ISS gebracht werden.

Der Start der Mission war eigentlich schon für Mittwoch geplant, wegen technischer Probleme musste er aber verschoben worden.