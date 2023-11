Mann in Oberhausen getötet - Tatverdächtiger springt von Brücke

Ein Streit im Oberhausener Stadtteil Rothebusch ist in der Nacht tödlich geendet - sowohl für das Opfer als auch für den mutmaßlichen Täter. Gegen halb eins in der Nacht zu Mittwoch hatten Zeugen der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Die Polizisten fanden das Opfer schwerstverletzt vor, trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 58-jährige Mann noch am Tatort.

Mutmaßlicher Täter kann zunächst fliehen

Der mutmaßliche Täter konnte laut Zeugenaussagen vom Tatort in einem silberfarbenen Kleinwagen fliehen. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten das gesuchte Fahrzeug, als es mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bottroper Straße fuhr. Beider Verfolgungsjagd fuhr der mutmaßliche Täter dann auf die Autobahn A42. Auf einer Brücke hielt er an, sprang von der Brücke und starb noch vor Ort.

Obduktion zeigt brutale Tat

Die Obduktion des Opfers hat ergeben, dass der mutmaßliche Täter 18 Mal mit einem Messer zugestochen hat. Aufgrund der schweren Verletzungen ist der 58-Jährige verblutet. Die Tat und die Hintergründe haben nach Aussagen der Polizei nichts mit Halloween zu tun.

Im Gegensatz zum Opfer weiß die Polizei noch nicht, wer der mutmaßliche Täter ist. Die Polizei in Essen ermittelt weiter und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.