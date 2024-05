Luthes letzte Parade - Bochums Torwart feiert Sensations-Abschied

Rücktritt vom Rücktritt ausgeschlossen

So verlässt er nun als großer Held die Fußballbühne. Er verabschiedet sich mit dem Klassenerhalt von dem Verein, in dem er als Jugendlicher ausgebildet wurde. 2016 verließ Luthe dann vorübergehend die Bochumer und wechselte erst zum FC Augsburg und schließlich zu Union Berlin. Mit den "Eisernen" erfüllte er sich den Traum von Europa, spielte in der Conference League. Anschließend führte sein Weg über den 1. FC Kaiserslautern zurück in die Heimat.

Insgesamt kann Luthe auf 91 Spiele in der Bundesliga und 187 in der 2. Liga zurückblicken. Zudem kam er 16 Mal im DFB-Pokal zum Einsatz. Dass eventuell doch nochmal ein paar Partien dazukommen, schloss der Torwart aus. " Nein, ich habe 16 Jahre Profifußball hinter mir und eine tolle Karriere gehabt. Ich habe viel von Mitspielern und Trainern profitiert. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um Danke zu sagen. " Die Bochumer Fans - so viel steht nicht erst seit Montagabend fest - werden ihn nie vergessen.

Quelle: cl