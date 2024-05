Wetter an Fronleichnam: Auch große Regenmengen sind möglich

Allerdings waren die Regenmengen in NRW im Mai regional sehr unterschiedlich verteilt: "Auf der Dahlemer Binz in der Eifel ist fast das Dreifache der langjährigen Durchschnittsmenge gefallen – ein Großteil davon in den starken Gewittern Anfang des Monats. In Teilen des Münsterlandes und Ostwestfalen-Lippes liegen die Regenmengen örtlich bei unter 50 Prozent der langjährigen Mittelwerte ", erläutert Meteorologe Vogt.

Und wie sieht es für das lange Wochenende aus?

Seriös können wir jetzt noch keine Wettervorhersage für Fronleichnam und die Tage danach machen, denn: "Die Vorhersage für die kommenden Tage ist extrem schwierig, weil die derzeitige Wetterlage extrem wechselhaft ist. Dabei bildet sich ein Tiefdruckgebiet heraus, das große Regenmengen verursachen kann – dessen genaue Lage aber noch fraglich ist." Sicher ist nur: Über den Feiertag kommt ein Tief von den Britischen Inseln zu uns.

Am langen Wochenende sind immer wieder Schauer und Gewitter möglich

Heute wissen wir also nicht wirklich, wann es wo regnen wird. Klar ist nur, dass auch große Regenmengen möglich sind. "Am wahrscheinlichsten fallen – Stand jetzt - die größten Regenmengen dabei von der Ostschweiz über das Allgäu bis ans Erzgebirge" , erläutert Vogt. Das hört sich ja gar nicht so schlimm an. Wie wird es denn bei uns im Westen? "Für NRW würde diese Entwicklung bedeuten, dass es wechselhaft und unbeständig würde mit Schauern und Gewittern."

Wohin reisen?

Na gut. In NRW müssen wir also mit Regen rechnen, der auch unwetterartig ausfallen kann. Bietet sich denn ein kleiner Trip in unsere Nachbarländer an? Da macht Vogt durchaus ein wenig Hoffnung: "Am trockensten sieht es nach derzeitigem Stand der Modelle für die belgische und südniederländische Nordseeküste aus – wobei auch da ab und zu zumindest Schauer fallen werden. Insgesamt wird das lange Fronleichnams-Brückentag-Wochenende wechselhaft." So wird wohl auch der meteorologische Sommeranfang am Samstag (1. Juni) mit wechselhaftem Schauerwetter daherkommen.

Weil die Entwicklung für Mitteleuropa noch sehr unsicher ist, werden wir an dieser Stelle unseren Artikel immer wieder aktualisieren. Frische Wetterinfos gibt es in den WDR-Radiowellen immer alle halbe Stunde.

Unsere Quellen:

Gespräch mit WDR-Meteorologe Jürgen Vogt