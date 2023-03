Armutsbericht 2021 - Ruhrgebiet ärmste Region

" Ich hatte eineinhalb Jahre keinen Kühlschrank, weil mir das Geld für einen Ersatz fehlte ", " Aktuell gebe ich viel mehr Geld für meine Ernährung aus, als im Regelsatz vorgesehen ist und kann trotzdem kaum Gemüse oder Obst essen " - das sind Zitate von Personen, die in Armut leben und für den Armutsbericht befragt wurden.

Die Corona-Pandemie, Inflation - alles Gründe dafür, dass mehr Menschen in Deutschland in Armut leben. In NRW liegt die Quote bei 19,2 Prozent und damit über dem Durchschnitt. Es ist der höchste Wert, den der Paritätische Wohlfahrtsverband jemals gemessen hat. Das geht aus dem Armutsbericht 2021 hervor.

Im Ruhrgebiet leben 1,3 Millionen Menschen in Armut

In Münster liegt die Armutsquote bei 15 Prozent und ist damit am niedrigsten. In Paderborn und Aachen sind 19 Prozent betroffen. Im Ruhrgebiet ist die Armutsquote besonders hoch. In Dortmund, Bochum, Hagen, Duisburg und Essen liegt sie bei etwa 22 Prozent. Mit über 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist das Ruhrgebiet der größte Ballungsraum Deutschlands - 1,3 Millionen Menschen leben hier in Armut.