Nachwuchsmangel in den Ausbildungsberufen der Justiz: Mehr als nur „Knast“

Mit einem breiten Lächeln streift sich Hasan Cankaya seine lange schwarze Robe des Protokollführers im Gerichtssaal über. Es sei jedes Mal ein schönes Gefühl, wenn er sie trägt. „Als ich das erste Mal die Robe angezogen habe, war ich super aufgeregt“ , sagt er.

Der 21-jährige steht im größten Sitzungssaal am Dortmunder Amtsgericht. In wenigen Sekunden wird er seiner Aufgabe als Protokollführer nachgehen. Testweise – mit seinen Ausbildern. Hasan Cankaya ist einer von zwölf Auszubildenden zum Justizfachangestellten im dritten Lehrjahr am Amtsgericht Dortmund.

"Mangel ist groß"

Lara Hoffmann testet das Wissen ihrer Auszubildenden – am liebsten spielerisch.

Insgesamt gibt es über 36 Azubis in den drei verschiedenen Lehrjahren zum Justizfachangestellten. Was nach starkem Nachfrage an der Ausbildung klingt, übertüncht einen Nachwuchsmangel. „Der Mangel ist groß. Wir haben durch den demographischen Wandel ein Loch, da viele jetzt in Rente oder in Pension gehen“ , sagt Lara Hoffmann. Die 38-jährige ist Ausbilderin für die Justizfachangestellten beim Amtsgericht in Dortmund.

„Wir sind halt nicht so bekannt wie der Zoll, die Polizei und die Bundeswehr“ , so Hoffmann. Beim eh schon hart geführten Kampf um potenzielle Auszubildende kommt hinzu, dass nur die wenigsten davon wissen, dass man einen Ausbildungsberuf in der Justiz erlernen kann.

Landesweite Aktionswoche

Laut Hoffmann würden einige den „Knast“ mit dem Begriff Justizfachangestellter assoziieren. Doch das Klischee ist falsch. Stattdessen gehört etwa das Protokollführen bei Gerichtsverhandlungen oder das Erteilen einer Akteneinsicht, das Begleiten von Anwälten oder etwa das Beglaubigen von Schriftstücken zu dem Beruf.