Bayer 04 Leverkusen muss ein neues Trainingszentrum bauen, weil für den Verein durch den geplanten Ausbau der A1 ab dem Jahr 2031 Trainingsflächen und Parkplätze am Stadion wegfallen. "Findet der Verein keine geeignete Fläche, stünde die Bundesliga-Lizenz auf dem Spiel ", schreibt die Stadt Monheim. Über den möglichen Standort in Langenfeld oder Monheim nahe der BayArena gibt es seit Monaten Streit.

Bezirksregierung kippt Bau in Wasserschutzgebiet

Insgesamt 70 in Frage kommende Orte hat der Verein sondiert. Lange wurde eine Fläche in Langenfeld diskutiert, die jedoch in einem Wasserschutzgebiet liegt - prompt gab es Kritik von Umweltschützern und der Stadt. Die Bezirksregierung hat den Bau des neuen Trainingszentrums an dem Standort letztlich nicht erlaubt.

Die Pläne des Fußballvereins sind groß: "Eines der professionellsten Leistungszentren für Fußball in Europa" will der Verein bauen: Elf Fußballfelder, zwei Halbfelder und mehrere Funktionsgebäude, so die Stadt Monheim. Die Herren-Profimannschaft, die Frauenmannschaft und die Jugendmannschaften sollen hier trainieren.

Kritik auch an neuem Standort

Jetzt hat Bayer 04 wieder ein Grundstück in Monheim im Blick, das schon der Bayer AG gehört. Das 22 Hektar große Areal wird von der Zentrale der Bayer Crop Science Division in Monheim, einer Kleingartenanlage und dem Stadtteil Monheim-Blee eingerahmt.

Waldgebiet mitten im Trainingszentrum erhalten

Aber auch an dem neuen Standort gibt es Kritik. Eine Petition gegen das neue Trainingszentrum auf der Internetseite openpetition.de hat bereits mehr als 1.800 Unterschriften. Kritisiert wird der Wegfall der Grünfläche. Bayer Leverkusen will ein Waldgebiet in der Mitte des Trainingszentrums erhalten. Außerdem soll die Stadt Monheim für den Wegfall der Gewerbeflächen entschädigt werden.

Am Montagabend wollen die Stadt Monheim und der Verein Bayer 04 Leverkusen die Pläne vorstellen, danach soll ein Bürgerdialog folgen. Dabei sind der Monheimer Bürgermeister Daniel Zimmermann und der Bayer 04-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

