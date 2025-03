Bisher muss der Waltroper ein bisschen fahren, wenn er sich einen Burger in einem Fast-Food-Restaurant kaufen will. Doch das könnte sich ändern, denn McDonalds plant ein Drive-In-Restaurant in der Stadt. Eigentlich hat das Unternehmen das schon sehr lange vor, doch bisher gab es dafür nicht den geeigneten Standort.

Auf dieser Fläche soll der neue McDonalds entstehen.

Das hat sich geändert. Seit kurzem ist klar, dass eine Wiese in einem Gewerbegebiet im Osten der Stadt bestens dafür geeignet ist. Gegenüber ist eine Wohnsiedlung. Dort lebt Markus Stallberg. Er ist wenig erbaut von den Plänen der Stadt. " Lärmbelastung, Geruchsbelastung, Licht, alles Faktoren, die nicht besonders gesundheitsfördernd sind. Das sind große Sorgen, die ich habe ", sagt er.

Stadt Waltrop ist von ihrer Idee überzeugt

Baudezernentin Jeanette Sebrantke von der Stadt Waltrop allerdings hält die Ansiedlung eines McDonalds-Restaurants aus verschiedenen Gründen für eine gute Idee. " Zum einen schafft es Arbeitsplätze, auch für Schüler und Studierende, dazu Ausbildungsplätze, und die örtliche Landwirtschaft profitiert, weil sie frische Produkte mit einbringen kann. " Und außerdem winken natürlich Gewerbesteuern.

Drake Meinhardt und Nika Rogar vom Kinder- und Jugendparlament

Unterstützung gibt es auch von anderer Seite. Drake Meinhardt gehört dem Kinder- und Jugendparlament der Stadt an. Er hat eine Petition für die Ansiedlung eines McDonalds-Restaurants in Waltrop ins Leben gerufen, die mittlerweile von mehr als 500 Menschen unterschrieben wurde. " Seit es das Kinder- und Jugendparlament in Waltrop gibt, existiert der Wunsch, einen McDonalds hierhin zu holen ", sagt Meinhardt. " Viele Schüler wünschen sich hier schon seit Jahren einen McDonalds. Bisher müssen wir dafür in eine andere Stadt. Wenn das Unternehmen doch will, sollten wir es auch unterstützen. "

Firmenansiedlung ja - McDonalds nein

Das überzeugt Anwohner wie Detlev Seyb aber nicht. Er hat nichts gegen eine Firma gegenüber auf der Wiese, aber ein McDonalds muss es doch bitte nicht sein, sagt er. " Wir haben uns immer nur mit dem Gedanken befasst, dass sich hier Waltroper Unternehmen ansiedeln ", sagt Seyb. " Das würde die Kaufkraft stärken und Arbeitsplätze schaffen. Da bin ich ein Fan von, darum würde ich mich mit dem anderen Thema gar nicht beschäftigen. "

Eine Entscheidung für oder gegen ein McDonalds-Restaurant in Waltrop kann schon in den nächsten Tagen fallen. Die ersten Burger gäbe es dann frühestens in zwei bis drei Jahren.

