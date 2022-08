Verdacht auf Nötigung: Ermittlungen gegen vier Polizisten in Recklinghausen

Nach Erkenntnissen der Ermittler in Dortmund gibt es nun Anhaltspunkte dafür, dass die eingesetzten Polizisten sich die Videos von Schaulustigen zeigen ließen – und sogar Material gelöscht haben sollen. Eine Spezialfirma soll jetzt versuchen, die gelöschten Dateien wiederherzustellen. Weitere Aufnahmen vom Einsatz in Oer-Erkenschwick werden beim LKA ausgewertet.

Einsatz mit mit tödlichen Ausgang

Die vier Polizisten waren Anfang August an einem Einsatz in Oer-Erkenschwick beteiligt, bei dem ein Mann gestorben war. Zuvor habe der sich so massiv gegen die Beamten gewehrt, dass er fixiert werden musste.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil der 39 -Jährige in einer Wohnung randaliert haben soll. Laut Recklinghäuser Polizei habe der Mann massiven Widerstand geleistet, als die Beamten versuchten, ihn zu beruhigen. Daraufhin sei Pfefferspray eingesetzt worden.

Hinweise auf Drogenkonsum

Während des Einsatzes hatte der Oer-Erkenschwicker das Bewusstsein verloren. Er kam in ein Krankenhaus. Dort ist er in der folgenden Nacht gestorben. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann Drogen genommen hatte, so die Polizei.

Einsatz sorgt für Aufsehen

Mit dem 39 -Jährigen sei auch eine Frau in der Wohnung gewesen. Sie konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Laut Polizei hätten sich am Einsatzort außerdem rund 150 Schaulustige versammelt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm aus Neutralitätsgründen die Dortmunder Polizei.