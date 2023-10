Polizei erwischt Mann mit 17.800 Euro Falschgeld

Er habe 89 gefälschte 200-Euro-Banknoten dabei gehabt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Blütenfund sei einer Seniorin zu verdanken. Demnach hatte sich am Sonntag eine 77-Jährige in einem Essener Bahnhof hilfesuchend an dort anwesende Polizeibeamte gewandt: Ein Mann habe sie angesprochen und sei ihr gefolgt, obwohl sie ihn abgewiesen habe. Die Beamten stellten den Mann.

Geld angeblich von Unbekanntem bekommen

Daraufhin sei der 27-Jährige nach gefährlichen Gegenständen durchsucht worden. Dabei fanden die Polizisten das Falschgeld. Der Mann gab an, das Geld sei ihm am Tag zuvor von einem Unbekannten in der U-Bahn übergeben worden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nachstellung und Geldfälschung eingeleitet.