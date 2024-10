Mai Thi Nguyen-Kim und Marie Meimberg sind auch auf der Bühne der Lit.Kid.Ruhr. Sie haben zusammen das Sachbuch " BiBiBiber hat da mal 'ne Frage. Welche Farben hat der Regenbogen? " geschrieben und sprechen auf der Bühne unter anderem über Wissenschaft. Der Schauspieler Benno Fürmann liest Erich Kästners "Emil und die Detektive".

Neuer Metropolenschreiber: Daniel Schreiber

Auch das Ruhrgebiet ist Thema bei der Lit.Ruhr. Bei der Veranstaltung " Erinnerungen und Erwartungen an das Revier " sprechen Ingo Schulze, Nora Bossong und Eva Redecker über das Ruhrgebiet. Sie alle hatten das Stipendium der Brost-Stiftung und waren Metropolen-Schreiberinnern und -schreiber. Daniel Schreiber ist der neue Metropolenschreiber.

Daniel Schreiber