Die Schule der magischen Tiere 3

Darum geht's

Ida möchte mit ihrer Klasse beim jährlichen Waldtag auftreten, um sich für den Schutz der lokalen Grünflächen einzusetzen. Sogar Zicke Helene will mitmachen. Nicht ganz uneigennützig: Sie hofft, mit Aufnahmen des Auftritts ihren Influencerkanal aufzubauen, denn ihre Familie steht kurz vor dem Bankrott. Helene braucht dringend Follower, um die drohende Pleite abzuwenden, doch das verschweigt sie ihren Freunden. Ihr magisches Tier, der verwöhnte Kater Karajan aus Paris, setzt sie mit seinen Ansprüchen zusätzlich unter Druck. Als Helene erfährt, dass im Naturkundemuseum eine Modenschau ihrer Ikone stattfinden soll, überredet sie die Museumsdirektorin, dass die Klasse dort als Showact auftreten darf. Damit will sie Follower locken. Doch die Modenschau findet am selben Tag statt wie Idas Waldtag.

Darum geht's wirklich

Um Zusammenhalt und wahre Freundschaft.

Die spielen mit

Emilia Maier, Loris Sichrovsky, Emilia Pieske, Luis Vorbach, Justus von Dohnanyi, Meltem Kaptan und Milan Peschel. Außerdem werden die animierten Tiere von prominenten Stimmen gesprochen: Rick Kavanian, Katharina Thalbach, Max von der Groeben und Ralf Schmitz leihen ihnen ihre Stimmen.

Das sagt Kinokritikerin Andrea Burtz

Die ersten beiden Kinoepisoden von "Die Schule der magischen Tiere" waren in den Jahren 2021 und 2022 jeweils die besucherstärksten deutschen Kinofilme. Der neue dritte Teil ist schon an die Spitze der Kinocharts geschossen, bevor er offiziell ins Kino kam: Die Previews am Wochenende vor Start waren so gut besucht, dass auch diese Fortsetzung Erfolgsgeschichte schreibt.

Kein Wunder: auch der dritte Teil folgt der Struktur seiner Vorgänger: Ein bisschen Fantasy, ein Schuss Abenteuer, Witz, etwas Romantik und ein weitgehend bereits bekanntes, spielfreudiges Ensemble sorgen für solide Kinounterhaltung. Diesmal rückt Zicke Helene in den Mittelpunkt des Geschehens, ihr familiärer Hintergrund, den sie verschweigt, erklärt ihr nur scheinbar egoistisches Handeln.

Die neuen magischen Tiere wie das vegane Krokodil sprechen die jüngeren Zuschauer an, die zarten Romanzen zwischen den Schülern gefallen dem Publikum, das zusammen mit den Figuren älter geworden ist. Musikeinlagen und Choreographien dürften ihren Nerv treffen. Ein vierter Teil ist bereits angekündigt.