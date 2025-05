Der seit Jahresbeginn vom FC Nordsjaelland ausgeliehene Linksverteidiger unterzeichnete beim Bundesligist einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der BVB machte damit von der im Leihvertrag mit dem dänischen Erstligisten vereinbarten Kaufoption Gebrauch.

" Daniel hat unsere Erwartungen vom ersten Tag an voll erfüllt ", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. " Er ist schnell angekommen und hat unsere Mannschaft mit seinen Leistungen direkt bereichert. Seine Intensität und Flexibilität passen sehr gut zu unserem Spiel und geben uns viele Optionen. Obendrein ist Daniel auch noch ein guter Typ und ein vorbildlicher Profi. "

Svensson stand in der laufenden Rückrunde in 15 Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz, elf Mal von Beginn an. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete zwei Tore vor.