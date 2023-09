Programm der Lit.Ruhr 2023 steht fest

Sich das Lieblingsbuch von dem Autoren oder der Autorin vorlesen lassen - das geht auf der Lit.Ruhr. Zum siebten Mal lädt das Literaturfestival internationale Autorinnen und Autoren ins Ruhrgebiet ein. Sie lesen vom 17. bis 22. Oktober in Bochum, Essen, Oberhausen und Gelsenkirchen. Zum Beispiel im Bochumer Schauspielhaus, in der Kaue in Gelsenkirchen oder auf der Zeche Zollverein in Essen.

Diese Autorinnen und Autoren sind dabei

Schriftstellerin Deborah Feldman

Die US -amerikanische Autorin Deborah Feldman liest aus ihrem neuen Buch "Judenfetisch". Darin setzt sie sich mit ihrer jüdischen Identität und Selbstbestimmung auseinander. Feldman ist durch ihren Bestseller "Unorthodox" bekannt, in dem sie ihren Ausbruch aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York schildert.

"Muna" von Terézia Mora

Daniel Kehlmann liest aus seinem neuen Roman "Lichtspiel", der im Oktober erscheint. Es geht um die Geschichte eines Regisseurs, der zur Zeit der Machtergreifung von Deutschland nach Hollywood flieht. Die Georg-Büchner-Preisträgerin und Gewinnerin des Deutschan Buchpreises, Terézia Mora, ist ebenfalls zu Gast und liest aus ihrem Roman "Muna".

Lisa Roy erzählt in "Keine gute Geschichte" von Arielle Freytag, die in Essen-Katernberg aufgewachsen ist, in Düsseldorf als Social-Media-Managerin arbeitet, bis sie Depressionen bekommt und zurück in ihre Heimatstadt kommt. Außerdem bei der Lit.Ruhr dabei: Lisa Roy, Ewald Arenz, Bjarne Mädel, Sven Regener, Philipp Oehkme, Judith Hermann und Friedemann Karig.