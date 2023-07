Viele Nutrias an der Ruhr: Jetzt werden Fallen aufgestellt

" Nutria: Füttern verboten ". So steht es fett auf Schildern am Baldeneysee in Essen. Der Ruhrverband hat sie aufgestellt - in der Hoffnung, dass sich die Biberratten dort nicht noch weiter vermehren. Denn immer wieder füttern Spaziergänger die Tiere mit Möhren oder Äpfeln und sorgen so dafür, dass es den Nutrias am Baldeneysee aus Sicht des Ruhrverbands zu gut geht.

Keine natürlichen Feinde

Denn die Tiere können unter anderem Deiche untergraben und sie so unsicher machen. Sie sorgen dafür, dass Vögel teilweise schwerer Brutplätze am Ufer finden. Die Untere Naturschutzbehörde in Essen hat darüber hinaus Schäden an Wasserpflanzen entdeckt. Außerdem können die Tiere auch Krankheiten, zum Beispiel Salmonellen, übertragen. Das Problem: Die Nutrias sind keine einheimische Tierart. Deshalb haben sie hier auch keine natürlichen Fressfeinde und können sich ungehindert vermehren.