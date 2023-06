"Die Strecke" - Kunstaktion macht Bergbaustollen an Oberfläche sichtbar

Der Förderturm zwei auf der Zeche Radbod ist ganz oben schon pink, die Stadt Hamm hat in einem Kreisverkehr pinke Blumen gepflanzt, ein Frisör sein Schaufenster pink dekoriert: Das Kunstprojekt "die Strecke" wirft schon seine pinken Schatten voraus.

Kilometerlanger Streifen in Pink

Am Freitag will dann das Initiatoren-Künstlerpaar Christiane und Werner Reumke mit Mitstreitern die gesamte fünf Kilometer lange Strecke mit einem pinken Strich markieren, mit Hilfe einer Markierungsmaschine, wie sie sonst auf Sportplätzen zum Einsatz kommt.

Pinke Blumen in einem Kreisverkehr markieren, wo unterirdisch der alte Stollen verläuft

Die pinke Linie soll einen Stollen sichtbar machen, der eigentlich 1000 Meter tiefer in der Erde verläuft. Er war einst vorgetrieben worden, um das Bergwerk Radbod mit der fünf Kilometer entfernt geplanten Zeche Donar in Ascheberg im Kreis Coesfeld zu verbinden, wurde dann aber nie gebraucht.

Idee geboren beim Gemüse-Einkauf

Die Idee diesen Stollen sichtbar zu machen kam Werner Reumke bei einem Einkauf in einem Hofladen. Denn der liegt genau über der "Strecke", wie der alte Stollen in der Fachsprache bezeichnet wird. Die farbe Pink wurde gewählt, weil diese aus der Luft gut zu sehen ist. Denn "die Strecke" soll von einem Hubschrauber gefilmt und damit für die Ewigkeit festgehalten werden.

Eigentlich hatte Werner Reumke das Kunstprojekt mit seiner Frau viel kleiner geplant: " Aber dann ist es wie bei einem Hefeteig der immer weiter aufgeht." Aus der kleinen Kunstaktion wurde ein großes Event, das den ganzen Hammer Orstteil wie in einem Fieber gepackt hat.

Jeder bringt eigene Ideen ein

Auf dem Land markieren Heuballen mit einem pinken "Kopf" die Strecke

Immer mehr Künstler, Musiker, Vereine und Firmen aus Bockum-Hövel sind auf den pinken Zug mit aufgesprungen und wollten mitmachen. Mehr als 200 Musiker, 50 Künstler und zahlreiche Vereine und Institutionen sind nun dabei, die am Samstag an den verschiedenen Stationen der Strecke von 13 bis 18 Uhr aktiv werden.

An der Zeche Radbod können Besucher mit einem alten Grubenfahrrad auf Schienen fahren, Feuerwehrleute seilen sich vom Förderturm ab, in zwei Kirchen wird gesungen und in einem Hofladen zeigen Landwirte ihre Arbeit – für die Strecke haben sie extra lila Paprika gezogen. Höhepunkt ist, wenn um 14 Uhr an allen Spielorten gemeinsam das Steigerlied gesungen wird.

Während "der Strecke" entsteht Kunst

Zur Strecke entstehen auch zahlreiche Kunstwerke, allein 20 im Rahmen eines Wettbewerbs: Die Künstler setzen sich mit "der Strecke" und dem Thema Bergbau auseinander. Außerdem gibt es ein temporäres Künstlerdorf, in dem sich junge Nachwuchskünstler aus Hamm mit Künstlern aus den Niederlanden, Polen und der Türkei treffen.