Geplantes Industriegebiet: BUND klagt gegen newPark in Datteln

Datteln will einen modernen Industriepark auf Freiflächen bauen. So geht es nicht, sagt dagegen der BUND . Die Umweltschutzorganisation hat Klage beim Oberverwaltungsgericht in Münster eingereicht und will die Pläne für das Industriegebiet mit dem Namen newPark kippen.

Das unentwickelte Industriegebiet

Einst waren es die Rieselfelder Dortmunds: Die Großstadt entsorgte auf diesen Feldern in Datteln und Waltrop Fäkalien. Immer schon waren die Rieselfelder als Industriefläche vorgesehen. So träumten manche von einem Atomkraftwerk, ein BMW -Werk war mal im Gespräch. Doch all diese Projekte versandeten dann. Heute sind die Rieselfelder grün und bewaldet. Landwirte haben die Flächen für den Gemüseanbau gepachtet.

Für den Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND , ist das wertvolle Ackerland kein Ort für Nordrhein-Westfalens größtes zusammenhängendes Industriegebiet. Das Vorhaben sei angesichts der Klimakrise und des Artensterbens vollkommen unzeitgemäß.

Lärm und Schmutz befürchtet

Der Industriepark befinde sich fernab jeder Infrastruktur, besitze keine Verkehrsanbindung und liege viel zu nah am Naturschutzgebiet Lippeaue, das bereits durch Schadstoffeinträge überlastet sei. So eine Planung provoziere geradezu eine juristische Überprüfung.