Zwischen Stuhlreihen, flatternden Vorhängen und einem leichten Luftzug geht ein leises Gemurmel durch den Raum. Die Zuschauer wissen noch nicht, was genau sie erwartet - denn eigentlich sind sie in der Stadtbibliothek in Unna, eine ungewöhnliche Kulisse für ein Theaterstück.

Dann geht das Licht an. Vorne steht ein Mann im Narrengewand, dahinter: Requisiten und Kostüme. Der Raum ist voll, nahezu alle der rund vierzig Plätze sind belegt. Besonders ist: Wo sonst ein ganzes Ensemble auftritt, steht in Unna nur einer im Rampenlicht.

Chance für Kulturschaffende

Markus Veith spielt verschiedene Figuren aus Shakespeares Werken. Egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt – mal trägt er eine Mütze, mal einen Schal, mal nur ein schiefes Lächeln. Mit kleinen Gesten und viel Witz bringt er das Publikum zum Lachen, Staunen und Mitmachen.

Schauspiel ist die große Leidenschaft von Markus Veith

Seit 27 Jahren lebt Veith vom Theater. " Es gab Zeiten, da kam nicht viel aus dem Geldautomaten ", erzählt der 53-jährige Dortmunder. Jetzt läuft es. Sein neues Shakespeare-Programm hat er selbst geschrieben – ein Jahr Arbeit. " Es ist kein Monolog drin, den ich eins zu eins übernehmen konnte. " Das Ergebnis ist eine Collage aus bekannten Szenen und Figuren. Dafür hat er 19 Seiten Text Punkt für Punkt auswendig gelernt. " Schon im Sommer habe ich damit angefangen. "

Bundesweit große Beteiligung an "Nacht der Bibliotheken"

Die Aufführung ist Teil der bundesweiten "Nacht der Bibliotheken", bei der Bibliotheken eine Nacht lang - also nach ihren regulären Öffnungszeiten - ein besonderes Programm anbieten. Die Aktion will zeigen, dass Bibliotheken ein lebendiger, kultureller und sozialer Ort sind und gleichzeitig Menschen für das Lesen begeistern.

In Nordrhein-Westfalen gibt es die Veranstaltung schon seit dem Jahr 2005. In diesem Jahr fand die Aktion zum ersten Mal in ganz Deutschland statt.

Eine Bibliothek ist mehr als nur Bücher

In Unna hat sich auch die Stadtbibliothek im Zentrum für Information und Bildung (zib) in Unna beteiligt. " Wir wollen zeigen, dass die Bibliothek heute mehr ist als ein Ort für physische Medien ", sagt Leiterin Kirsten Duske.

Einblick in die Sammlung vom Zentrum für Internationale Lichtkunst

Deshalb gab es schon am frühen Abend Manga-Zeichenkurse, XXL-Spiele und eine Lego-Roboterwerkstatt. Nebenbei wurden Schnupperführungen durch das Zentrum für Internationale Lichtkunst angeboten, das ebenfalls im zib untergebracht ist.

Shakespeare für alle Generationen

Das Highlight für viele in Unna: das Theaterstück. Das Publikum ist bunt gemischt. Frauke aus Unna ist begeistert: " Ich finde, er macht Shakespeare schmackhaft. Vielleicht sollte man sich die Bücher doch mal genauer anschauen. " Die 25-jährige Annika kennt einige Werke aus ihrer Schulzeit. " Wir hatten Shakespeare im Abi – aber heute mal andere Werke zu erleben, war richtig schön ." Ihr Freund Daniel ergänzt: " Zum Lesen motiviert es mich zwar nicht – aber ich habe jetzt richtig Lust, öfter ins Theater zu gehen. "

Der Vorhang fällt

Am Ende klatscht das Publikum minutenlang. Veith wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt seine letzten Worte: " Das Stück ist nun aus. "

Für Markus Veith ist der Applaus mehr als das Ende einer Vorstellung. Seit fast drei Jahrzehnten steht er auf Bühnen. " Das ist mein Leben. Und wenn sich das Publikum am Ende begeistert zeigt, dann geht mir das Herz auf wie ein Scheunentor ", sagt der Dortmunder.

