11.25 Uhr an der Gesamschule Hattingen-Welper. Der Pausengong hallt durch das Schulgebäude. Es dauert nicht lange, da stürmen die Schülerinnen und Schüler auf einen weißen Imbisswagen zu. Er ist ein paar Minuten vorher auf den Schulhof gefahren, "Pausenflitzer" heißt er. Seine Auslage ist voll mit belegten Brötchen, Donuts und anderem Gebäck. Auf einer Kreide-Tafel wird auch warmes Essen angeboten: Frikadellen, Fleischwurst und Möhreneintopf.

Schnell bildet sich vor dem Wagen eine lange Schlange, mehr als hundert Kinder wollen etwas zu essen kaufen. Im Akkord nehmen die beiden Verkäuferinnen die Bestellungen entgegen und reichen die Brötchen über die Theke. Es muss schnell gehen. " Die Pause dauert ja nur 20 Minuten ", sagen sie. Schulleiter Julian Güting steht mit einem zufriedenen Lächeln daneben: " Es ist gut, dass wir den Wagen haben. "

Brötchenwagen statt Schulmensa

Kommt fünf Mal die Woche: Der "Pausenflitzer" in Hattingen

Der Wagen kommt seit dem Spätsommer jeden Tag zur Schule. Auch das Gymnasium Holthausen in Hattingen wird vom Imbisswagen einer Bäckerei angefahren. So sind die Schüler zumindest einigermaßen versorgt. An der Gesamtschule geht ihr Schultag bis 16 Uhr, viele bringen sich selbst nichts zu essen mit.

Essen in der Mensa der Schule gibt es seit den Sommerferien nicht mehr. An keiner weiterführenden Schule in Hattingen. Der Caterer hat den Vertrag gekündigt - es hat sich schlichtweg nicht gelohnt. Von den insgesamt rund 3.000 Schülern haben zuletzt nur 150 regelmäßig in den Mensen gegessen.

Stadt Hattingen sucht Caterer