Großeinsatz in Essen: Strohballen brennen auf Reiterhof

Der Feuerschein war in der Nacht auf Dienstag schon von weitem zu sehen. Kurz nach Mitternacht erhielt die Feuerwehr den Notruf: Feuer auf einem Reiterhof. Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass die Pferde nicht in Gefahr waren, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Essen. Das Feuer war auf einer Wiese ausgebrochen und weit genug von den Stallungen entfernt.

Dafür gab es eine andere Gefahr: Die in Brand geratenen Strohballen befanden sich in unmittelbarer Nähe zu mehreren Bäumen. Damit das Feuer nicht übergreifen konnte, musste die Feuerwehr schnell reagieren: Über mehrere hundert Meter verlegten die Einsatzkräfte eine Schlauchleitung für genügend Löschwasser. Dann wurde das Feuer über mehrere Stunden gelöscht, die Bäume gerieten nicht in Brand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Polizei ermittelt Brandursache

Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk mit einem Bagger im Einsatz, der die zahlreichen Strohballen auseinander zog. Gut sechs Stunden dauerte der Einsatz.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse vor, wie es zu dem Feuer kommen konnte, so ein Polizeisprecher.

In den letzten Monaten gab es häufiger Fälle von Brandstiftung rund um Strohballen an Reiter- oder Bauernhöfen im gesamten Ruhrgebiet. Ob dies nun auch auf den Brand am Reiterhof in Essen-Bedingrade zutrifft, bleibt erst mal offen.

Über dieses Thema haben wir am 04.10.2022 im Radio in der WDR 2 Lokalzeit Rhein/Ruhr berichtet.