Maren Kroymann, Checker Tobi, Moritz Bleibtreu und Jan Böhmermann - nur einige der prominentesten Namen, die an Produktionen beteiligt waren, die dieses Jahr für den rennomierten Fernsehpreis nominiert sind. Über 700 Einreichungen gab es in diesem Jahr.

Krieg und Asylpolitik starke Themen

Für Çiğdem Uzunoğlu, die neue Direktorin des Grimme-Instituts in Marl, ist es das erste Mal, dass sie den Preis begleitet: "Besonders freut mich, dass und wie sich die hochaktuellen gesellschaftspolitischen Themen Flucht und Migration, das Erstarken des Rechtsextremismus, Klassismus und gesellschaftliche Ungleichheit, Klimawandel und sexualisierte Gewalt im Wettbewerb wiederfinden."

ARD-Reporterin Isabel Schayani

So zeigten etwa verschiedene Produktionen, welche Auswirkungen jahre- und jahrzehntelange Konflikte und Kriege haben. "Gefangen im Zorn – Aufwachsen im Westjordanland" ( ZDF /ARTE) über das Leben von Jana und Rennana im Flüchtlingslager und einer Siedlung bei Nablus etwa. Aber auch die WDR -Doku "Deutschland am Limit? Abschiebung, Abschottung, Asyl“ mit Reporterin Isabel Schayani , die sich dem Leben im Asyl und der Asylpolitik widmet.

WDR -Co-Produktion "Kafka" nominiert

Innenpolitisch relevant und ebenfalls nominiert: Die Dokumentation von MDR und RBB "Die große Angst – Zukunft in Ostdeutschland?". Sie beschäftigt sich mit der Stimmung rund um die Wahlen vergangenes Jahr im Osten und die Erfolge von AfD und BSW . Die ARD -Serie "Schwarze Früchte" zeigt die Lebensrealitäten von Schwarzen und queeren Menschen in Hamburg.

Schon mehrfacher Grimme-Preisträger: Jan Böhmermann

Auch in der ARD und auch vom WDR mitproduziert: Die Serie "Kafka" – Joel Basman spielt in dieser Biografie eindrucksvoll den berühmten Schriftsteller Franz Kafka. In einer Spezial-Ausgabe des " ZDF -Magazin Royale" erzählen Jan Böhmermann und sein Team, wie das Grundgesetz der BRD durch Tiere zustande kam - in "Das Grundgesetz der Tiere".

Wieder Nominierung für Kroymann

Offensichtlich "noch gut": Maren Kroymann

Im Bereich Unterhaltung darf sich Kabarettistin Maren Kroymann über ihren vielleicht dritten Grimme-Preis freuen. Die Co -Produktion von Radio Bremen, SWR , NDR und WDR "Kroymann – ist die noch gut" ist eine ausschließlich weiblich besetzte Mediensatire. Der Streaming-Dienst Amazon Prime Video ist in der Kategorie gleich zweimal nominiert mit der "Teddy Teclebrhan Show" und mit der Serie "Viktor bringt’s" mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle.

Jubeln können möglicherweise auch noch zwei Stars der "heute-show" im ZDF : Die Comedians Fabian Köster und Lutz van der Horst sind für ihre herausragenden Leistungen in der Sendung und in ihren Ausgaben von "heute-show spezial" nominiert in der Spezial-Rubrik.

Checker Tobi und "Quarks" dürfen hoffen

In der Kategorie "Kinder & Jugend" gibt es eine Nominierung für die KIKA -Sendung "Checker Tobi" und zwar mit der Folge "Der Krebs-Check". In der begleitet der Moderator Tobias Krell einfühlsam zwei Kinder bei ihrem Kampf gegen den Krebs.

"Checker Tobi" Tobias Krell

Auch zwei Produktionen mit WDR -Beteiligung sind in der Rubrik unter den nominierten: Die Serien "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" ( KIKA ), "Machiavelli Sessions & Stories" ( ARD ) sowie das Quarks-Youtube-Format "Science Cops Acadamy".

Besondere journalistische Leistung

Gleich dreimal ist das ZDF für die " besondere journalistische Leistung " nominiert – nämlich mit der Korrespondentin Golineh Atai für ihre Berichterstattung aus dem Nahen Osten, mit Meterologen Özden Terli für seine Vermittlung von Klimathemen sowie mit der Redaktion des Magazins "Frontal" und auch ihrem Blick auf energie- und klimapolitische Themen.

Eindrucksvoll: "Sieben Winter in Teheran"

Bereits auf der Berlinale und mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet, ist der Dokumentarfilm "Sieben Winter in Teheran" über eine im Iran zum Tode verurteilte Studentin. Auch hier war der WDR an der Produktion beteiligt. Insgesamt zehn Nominierungen gibt es dieses Jahr beim Grimme-Preis, für die der Westdeutsche Rundfunk (mit-)verantwortlich ist.

Weniger Nominierungen als sonst

Bei allem Lob, gerade für die öffentlich-rechtlichen Produktionen - insgesamt habe man vor allem im Bereich Fiktion in diesem Jahr erneut weniger Nominierungen als formal möglich ausgesprochen. Die Leiterin des Grimme- Preises, Lucia Eskes, sagt, sie vermisse den Mut, Geschichten anders und neu zu erzählen.

Das Grimme-Institut in Marl

Genug zu tun werden ab dem 25. Januar dennoch die Jurys haben, wenn sie im Grimme-Institut in Marl zusammenkommen, um über die Vergabe der 16 möglichen Grimme-Preise sowie des Preises der Marler Gruppe und des Preises der Studierendenjury zu entscheiden. Die Preisträger des 61. Grimme-Preises werden Anfang März bekanntgegeben. Die Verleihung im Theater Marl ist dann Anfang April.