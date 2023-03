Gesamtschule in Lünen will Radsport-Stützpunkt werden

Die Gesamtschule will damit den Radsport in der Region fördern und Schulsport mit Talentförderung verzahnen. Die Schülerinnen und Schüler können an der Schule an vielen Projekten rund um Radsport mitmachen.

Mountainbike AG mit Trainern aus umliegenden Vereinen

Die Schule bietet zum Beispiel eine Mountainbike AG an. Das Besondere daran ist, dass die Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit vier Radsport-Vereinen aus der Umgebung organisiert wird.

Radsporttrainer Andreas Jung aus Lünen

Einmal in der Woche kommen ehrenamtlich Trainer aus den Vereinen und zeigen den Schülern, was sie alles auf dem Fahrrad machen können. Die Trainer hoffen, dass sie so für ihre Vereine Nachwuchs generieren können. Einer von ihnen ist Andreas Jung: " Wir haben einige Kinder in der Pipeline, wo wir eine Talentsichtung und ein Nachwuchstraining anbieten, die noch außerhalb der Schule Touren machen und die wir dann nach und nach versuchen, in das Vereins-Training einzuführen ."

In direkter Nachbarschaft der Gesamtschule in Lünen ist die Halde Victoria. Sie wurde neu umgestaltet, als Ort für Naherholung und Radsport. Seit 2020 ist auf der Halde ein Bikepark, den die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule nutzt.

Der Bike Park auf der Halde Victoria, mit Hügeln und einem Pumptrack

Der Bikepark hat Hügel zum Runterfahren und sogenannte Pumptracks. Das ist eine Rundstrecke mit Wellen. Das Ziel ist es, ohne zu treten und durch Hochdrücken des Körpers Geschwindigkeit aufzubauen. Die Schüler lernen zum Beispiel von den Trainern der Vereine, wie sie die Pumptracks richtig fahren.

Schuleigene Fahrräder und Fahrradwerkstatt

Für den Radsport-Schwerpunkt hat die Schule extra eigene Mountainbikes angeschafft. Zusätzlich gibt es noch herkömmliche Fahrräder. Alle Räder werden in der schuleigenen Fahrradwerkstatt gewartet und in Stand gehalten. Hier lernen die Schüler zum Beispiel, wie eine Gangschaltung funktioniert und wie sie repariert wird. Das Ziel ist auch, den Schülern mögliche Berufsfelder in dem Bereich näher zu bringen.

Seit kurzem hat die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule sogenannte Smart-Bikes, also Fitness-Fahrräder für drinnen. Jeder fährt nach seinem eigenem Leistungsniveau, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Zusätzlich gibt es noch einen Kraftraum extra für den Radsport.

Käthe-Kollwitz-Gesamtschule nimmt an Wettbewerben teil

Letztes Jahr waren Schüler das erste Mal bei den Deutschen Schulmeisterschaften im Mountainbiken in Berlin. Außerdem hat die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule ein Cyclo-Cross-Rennen an der benachbarten Halde organisiert. Cyclo-Cross ist ein Rennen auf kurzer Distanz, meist zwischen 1 und 3 km und auf Feld- oder Waldwegen mit eher unbefestigtem Boden.

Aufbau Landesleistungsstützpunkt – Leuchtturmprojekt in Lünen

Schulleiter Reinhold Bauhus ist stolz auf das Projekt

Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Lünen möchte mit ihren vielen Angeboten im Bereich Radsport Landesleistungsstützpunkt werden. Vor allem die Zusammenarbeit mit den Radsport-Vereinen Lünen, Waltrop, Werne und Unna spielt dabei eine wichtige Rolle und ist ein Leuchtturmprojekt. Das gemeinsame Ziel ist, den leistungsorientierten Radsport in der Region zu fördern, sagt Schulleiter Reinhold Bauhus. " Wir wollen jetzt den nächsten Schritt gehen und das ist die Anerkennung als Landesleistungsstützpunkt. Dann sind ganz andere professionelle Strukturen möglich. Wir sind sicher, dass wir hier in der Region was ganz Großes schaffen können ."

Mit dem Landesleistungsstützpunkt könnten Talente gesichtet und deren sportliche Weiterentwicklung vorangetrieben werden. Der Antrag zum Aufbau eines Landesleistungsstützpunktes läuft. Im Mai soll darüber entschieden werden.