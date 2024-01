Technischer Defekt sorgt für Terrorwarnung an Fröndenberger Schule

Die Terrorwarnung war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über Lautsprecher zu hören. Es war die Stimme des ehemaligen Schulleiters, der vor einer ernsten Lage warnt und bittet, in den Klassenräumen zu bleiben. Offenbar eine veraltete Durchsage vom Band, denn inzwischen wird die Schule von einer Direktorin geleitet.

Nachbarn riefen Polizei

Weil die Durchsage nachts ertönte, war natürlich niemand in der Schule. Allerdings war die Warnung so laut, dass Nachbarn sie hörten und die Polizei verständigten. Beamte durchsuchten in der Nacht das Schulgebäude, in einigen Klassenräumen war Licht an. Sonst konnten sie aber nichts feststellen. Am Ende war klar: Ein technischer Defekt hatte dafür gesorgt, dass die Terrorwarnung losging.