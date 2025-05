Im Minutentakt winken Polizeibeamte Lkw , Transporter aber auch Autofahrer von der B 1 auf den riesigen Parkplatz an der Westfalenhalle. Eine großangelegte Aktion. Auf den Autobahnen und Brücken rund um Dortmund stehen Späher der Polizei, die per Funk verdächtige Fahrzeuge an ihre Kollegen auf dem Parkplatz melden.

Lebensgefährlich: Defekte Spanngurte bei einem Autotransporter

Unter den Fahrzeugen ist auch ein Autotransporter aus Polen. Der hat drei beschädigte Wagen geladen. Allerdings nicht richtig gesichert. Die Spanngurte haben Risse. Das Auto könnte während der Fahrt vom Transporter rutschen. Das ist lebensgefährlich. Deswegen legt die Polizei den Autotransporter umgehend still. Der Fahrer hockt bedröppelt auf der Ladefläche und versucht mit dem Handy zu klären, wie er wegkommt.

Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in Dortmund

Das weiß immerhin ein Fahrer eines serbischen Lkw. Der sieht ordentlich aus. Ist er auch. Allerdings hat der Fahrer keine Genehmigung, Waren in der EU zu transportieren. Polizei und Zoll rechnen vor Ort aus, wie viel Gewinn die Spedition mit der Ladung machen würde. Sie kommen auf 4.000 Euro. So hoch ist dann die Strafe, die der Spediteur zahlen muss. Er überweist das Geld per Schnellüberweisung. Sonst hätte die Polizei die Ladung beschlagnahmt.

Kontrollen auch auf Alkohol und Drogen

Die Polizei hat die B1 auf eine Fahrspur verengt, um die Wagen gefahrlos herauswinken zu können. Sie kontrolliert auf dem Parkplatz fast alles. Ob die Lkw zu schwer sind, ob die Fahrer unter Alkohol oder Drogen stehen, ob die Ladung ordentlich gesichert ist, ob Fahrer getunter und tiefergelegten Wagen eine Erlaubnis für den Umbau haben. Im Einsatz sind 200 Polizisten aus dem Großraum Dortmund. Sie werden von Zoll und DEKRA -Mitarbeitern, die die Lkw kontrollieren, unterstützt. Auch das THW und Feldjäger der Bundeswehr sind im Einsatz.

Einen Volltreffer landen die Beamten bei einem weiteren Fahrer. Der Mann ist wegen einer Straftat verurteilt worden. Seine Strafe hat er nie bezahlt. Das macht er jetzt umgehend. Er zahlt 1.600 Euro, sonst wäre der Mann, der wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verurteilt worden war, 77 Tage in den Knast gewandert.

Zwei Drogen dealer festgenommen

Parallel dazu finden auch am Dortmunder Hauptbahnhof Kontrollen statt. Die Bundespolizei nimmt unter anderem Reisebusse unter die Lupe. Mit großem Erfolg. Sie kann unter anderem zwei Drogendealer festnehmen, die per Haftbefehl gesucht werden. Die beiden wollten gerade in einen Reisebus steigen. Sie werden nun nicht so schnell aus Dortmund wegkommen. Die Polizei nimmt die beiden umgehend fest.