Gegen Radikalisierung: JVA Wuppertal-Ronsdorf will Vorreiterin sein

" Radikalisierungsprävention ist auch im Justizvollzug eines der wichtigsten Themen ", sagt NRW -Justizminister Dr. Benjamin Limbach. Die JVA in Wuppertal-Ronsdorf geht als Beispiel voran und zeigt, wie diese Prävention konkret aussieht.

Sechs Männer, alle Anfang 20, groß gewachsen, die Haare frisiert, in Jeans und Shirts, setzen sich auf Kissen, die fast ein bisschen zu klein für sie sind. Es wirkt ein bisschen so, als hätten sie sich da hinein geschrumpft, in diesen kleinen, gemütlichen Raum mitten in der Wuppertaler JVA , mit dunkelblauen Wänden und gedämpftem Licht, die Vorhänge zugezogen. Es gibt für alle Tee - sie sollen erstmal ankommen, wird ihnen gesagt.

Gesprächskreis mit Kapitalverbrechern

Ein Gesprächskreis gegen Radikalisierung. Kann so etwas funktionieren? Es scheint zumindest so, denn die Warteliste für diese Gesprächsgruppe, heißt es von der JVA in Wuppertal-Ronsdorf ist lang. Es wollen mehr Inhaftierte mitmachen, als Plätze frei sind. Für NRW -Justizminister Benjamin Limbach ein Zeichen, dass die Idee funktioniert: " Uns ist es wichtig, Lebensläufe zu ändern, wirkliche Resozialisierung zu betreiben und dazu gehört, dass Menschen sich nicht radikalisieren oder, wenn sie's schon sind, sich deradikalisieren. "

Gefangene fühlen sich angenommen

Dazu dürfen in dem Gesprächskreis alle ihre Fragen stellen. Es geht um ganz Konkrete, wie zum Beispiel den Umgang mit Alkohol im Islam, aber auch um die ganz großen Sinnfragen des Lebens. Die Antworten kommen von einem Imam und Islamwissenschaftler. Die sind nicht immer einfach, aber die Gefangenen fühlen sich offenbar gerade deswegen besonders ernst genommen.

Alle wollen anonym bleiben, aber einer sagt: " Ich bin erst seit ein paar Monaten hier, aber wo ich auch das erste Mal hier war, ist mein Herz aufgegangen. Hier merke ich auch, dass die mehr mit uns arbeiten und hier fühle ich mich verstanden. "

Radikalisierung ist nicht messbar

Ob Präventionsprojekte wie das in der JVA Wuppertal-Ronsdorf tatsächlich gegen Radikalisierung helfen, ist schwer mess-, dafür aber deutlich spürbar, sagt Mehmet Bilekli, Leiter des Fachbereichs Radikalisierungsprävention in der JVA Wuppertal-Ronsdorf: " Wir können das in dem Sinne messen, dass wir hier einen friedlichen Haftalltag haben und einige sagen auch: Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft und wenn ich hier rausgehe, weiß ich, was ich nicht machen darf und was nicht und wie ich mich über bestimmte Themen informieren kann. Und natürlich die Tatsache, dass wir bisher niemanden hatten, der sich in Haft radikalisiert hat. "

Der Gesprächskreis der Gefangenen in der Wuppertaler JVA dauert gute zwei Stunden. Er ist nicht die einzige Präventionsmaßnahme und die JVA in Wuppertal Ronsdorf ist nicht die einzige, die sich dieses Themas annimmt. Auch in anderen Gefängnissen in Nordrhein-Westfalen steht die Radikalisierungsprävention mit den neu geschaffenen Stellen jetzt ganz weit oben.

