Vize-Kanzler Klingbeil besucht NRW-SPD • Die Landes-SPD trifft sich heute in Duisburg zu Vorstandswahlen. Als Redner wird unter anderem Vize-Kanzler Lars Klingbeil erwartet - er trifft zum ersten Mal seit dem Regierungswechsel auf die Basis seiner Partei. Das Führungstandem aus Sarah Philipp und Achim Post bewirbt sich um eine Wiederwahl.

Erste legale Cannabis-Abgabe in Wuppertal • Der Wuppertaler Cannabis Social Club (CSC) "Wubatz e.V. " wird heute sein erstes legal angebautes Cannabis an die Vereinsmitglieder ausgeben. Der Verein war der erste im Regierungsbezirk Düsseldorf, der im November 2024 die Lizenz zum legalen Anbau von Cannabis erhalten hatte. Um 14 Uhr ist in Düsseldorf außerdem eine Demonstration geplant: Der "Global Marijuana March NRW 2025" steht unter dem Motto "Shops statt Cops".

Auf einem Smartphone werden Symbole für verschiedene Social-Media-Apps angezeigt, darunter Facebook, Instagram, X, Threads und TikTok.

Klöckner für TikTok-Account des Bundestages • Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ( CDU ) will, dass das Parlament künftig auch auf der Videoplattform TikTok vertreten ist. Ihr sei es wichtig, die Arbeit des Parlaments jüngeren Zielgruppen gerade auch in den sozialen Netzwerken näherzubringen, sagte Klöckner der "Rheinischen Post". Wenn solche Plattformen erlaubt seien und von jungen Leuten und Parteien zur Meinungsbildung genutzt würden, sei es " geradezu unsere Pflicht als Bundestag, sie dort zu erreichen - in angemessener Form ", so Klöckner.

Nina Holt beim Start.

Meisterschaft der Rettungsschwimmer in Mönchengladbach • Heute steigen die Finals der Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen. Die Wettkämpfe im Mönchengladbacher Vitusbad sind international offen, und es nehmen internationale Topathleten wie die Olympia-Teilnehmerin Nina Holt aus NRW teil. Der Wettkampf dient als Qualifikation für die World Games und ist zugelassen für Weltrekorde.

DAS WETTER IN NRW

Sonnig, meist wolkenlos und kein Regen • Heute wird es vor allem im Rheinland sonnig - dort bleibt es länger nahezu wolkenlos. In Westfalen ist es zeitweise etwas wolkiger, vor allem zur Weser hin. Meist bleibt es aber auch dort freundlich, und Regen fällt ohnehin nicht. Es wird zudem noch etwas wärmer mit rund 20 Grad an der Weser und bis zu 24 Grad am Rhein. 16 bis 19 Grad werden oberhalb von 500 Metern erreicht. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.