Dinslaken siedelt über 4500 Zierfische um

Seniorinnen am Ententeich in Dinslaken beobachten die Abfischung.

Der kleine Ententeich an der historischen Burg mitten in Dinslaken hat etwas Märchenhaftes. Vielleicht entledigen sich deshalb so viele Privatleute hier ihrer Zierfische. Sie scheinen das Beste für die Tiere zu hoffen, um die sie sich nicht weiter kümmern wollen. Das glaubt zumindest Sabine Van Huet. Die Dinslakenerin kommt täglich auf ihrem Spaziergang hier vorbei und hat schon häufig beobachtet, wie Leute hier ihre Fische einfach reinkippen, wenn sie in Urlaub fahren, sagt die Rentnerin. "Hier habe ich schon so viele exotische Fische gesehen. Die sind rot oder orange und riesengroß."

Geschätzt 10.000 Fische

Das künstliche Gewässer ist nicht für so viele Fische ausgelegt.

So sind über die Jahre Tausende von Fischen im Ententeich am Platz d'Agent gelandet und haben sich vermehrt. Natürliche Feinde haben sie im künstlichen Gewässer nicht. Aber auch keinen Schatten und Schutz vor der Sonne. So halten sie sich meist auf dem schlammigen Grund des Teichs auf, wo sie schwer zu sehen sind. Häufig werden sie gefüttert. Obwohl mehrere Schilder auf eein Verbot hinweisen. Am Dienstag wurden in einer ersten Maßnahme der Stadt 4500 Fische aus dem Gewässer entnommen.