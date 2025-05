Die Verteilung der Einnahmen in den Ländern sieht deutlich anders aus als im Bund. Das hat natürlich mit den unterschiedlichen Aufgaben zu tun. Während Verteidigung etwa aus Bundesmitteln bestritten wird, ist das Land etwa bei den Themen Bildung und Sicherheit in der Pflicht. So erklären sich die hohen Etats für die Bereiche Schule und Bildung, Kultur und Wissenschaft und Inneres. Hier machen die Ausgaben für Schulen, Universitäten und Polizeien den größten Anteil aus - klassische Aufgaben für die Landespolitik also.

Der Punkt "Allgemeine Finanzverwaltung", der 2024 der größte im NRW-Haushalt war und knapp ein Viertel des Gesamtetats ausmachte, umfasst zum Großteil die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die an die Kommunen weitergeleitet werden. Auch der Finanzausgleich mit den Kommunen sowie die Schuldenverwaltung in NRW wird aus diesem Topf beglichen.

