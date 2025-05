Birgit Nohl aus Hennef ist auf dem Weg ins „Aggua“ in Troisdorf. Die 64-Jährige hat sich auf das Seniorenpraktikum beworben. In der 6-wöchigen Einarbeitung sollen Interessierte den Alltag im Schwimmbad kennenlernen. Gesucht werden neben Kassenpersonal auch Mitarbeiter in der Verwaltung und im Servicebereich. Die Praktikantin ist ein bisschen angespannt, aber auch wild entschlossen, in ihrem Leben nochmal etwas Neues auszuprobieren. „Ich will zeigen, dass man auch mit 64 Jahren noch was leisten kann“ , sagt sie.

Bewerbung leicht gemacht und Anreize fürs Arbeiten

„Personal zu finden ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, insbesondere in der Saisonzeit“ , klagt Daniela Simon vom „Aggua“ in Troisdorf. 87 Festangestellte und 50 Saisonkräfte braucht sie, um den Badebetrieb täglich reibungslos aufrecht zu erhalten. Um eine Bewerbung für potenzielle Mitarbeiter möglichst einfach zu machen, reicht schon eine kurze Mail. Dann wird man schon zum Gespräch eingeladen. Wer Interesse an einem Rettungschwimmerschein hat, bekommt diesen sogar bezahlt, wenn er sich danach verpflichtet, im „Aggua“ zu arbeiten. Und es gibt noch mehr Anreize. „Jobticket, freien Eintritt, vergünstigtes Essen, Sonn- und Feiertagszuschläge. Es gibt keine Unterschiede zwischen festen Kollegen und Minijobbern“ , sagt die Geschäftsführerin.

Bis zu 1000 Euro Prämie gegen Personalmangel

Auch in Bornheim gibt es Bedarf. Die Stadt im Rhein-Sieg-Kreis hat sogar schon mal tief in die Tasche gegriffen, damit das Schwimmbad nicht schließen muss. Bis zu eintausend Euro war man hier bereit zu zahlen, quasi als Finderlohn für passendes Personal. Die Not ist ziemlich groß.