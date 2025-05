75 Jahre THW - Festakt in Bonn • In der Bundesstadt wird heute das 75-jährige Jubiläum des Technischen Hilfswerks gefeiert. Zu einem Festakt kommen Gäste aus Politik, Gesellschaft und von Partnerorganisationen in ein Kongresshotel - unter anderem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ( CSU ). Das THW wurde am 22. August 1950 gegründet. Heute beschäftigt die Katastrophenschutzorganisation rund 88.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfern, 2.200 hauptamtlich Beschäftigte und jährlich etwa 800 Bundesfreiwilligendienstleistende.

Bis 22 Uhr war der Bierkonsum am Freitag noch erlaubt

Brüsseler Platz in Köln: Erstes Wochenende mit Alkoholverbot • Um Anwohner rund am beliebten Brüsseler Platz in Köln vor Lärm zu schützen, gilt dort nun ein nächtliches Alkoholverbot: Seit Donnerstagabend ist es jede Nacht zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr verboten, auf der öffentlichen Fläche und den anliegenden Straßen Alkohol zu trinken oder unverschlossen mit sich zu führen. Um das Partytreiben auf dem Platz gibt es seit Jahren Konflikte.

Schafft es der BVB heute noch in die Champions League? • Fans von Borussia Dortmund zittern: Der 34. und letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Die Meisterschaft ist schon entschieden, im Kampf um die europäischen Plätze wird es aber spannend. Nach einer Aufholjagd in der Tabelle hat Borussia Dortmund noch die Chance auf die Champions League. Wenn der BVB gegen Holstein Kiel mit drei Toren Unterschied gewinnt, ist er sicher dabei, auch bei zwei Toren Unterschied so gut wie sicher.